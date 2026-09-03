Сверхтонкий водозащищенный мобильный аккумулятор в корпусе из карбона и с батареей 5000 мАч — всего 32 доллара. Представлен Core Power Bank S от Oztech Lab

Oztech Lab представила Core Power Bank S — ультратонкий внешний аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, который весит всего 78 граммов. Толщина корпуса составляет 5,8 мм.

Core Power Bank S получил водозащиту в соответствии со степенью IPX7 и, по заявлению производителя, способен работать при температуре до -20 °C.

Производитель утверждает, что одного заряда пауэрбанка достаточно для полной зарядки iPhone Air или iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro Max можно зарядить примерно до 72%. К слову, заявлена полутвердотельная батарея.

Максимальная мощность зарядки составляет 22,5 Вт. Также предусмотрен специальный режим малой мощности — 5 Вт.

Core Power Bank S пока не поступил в розничную продажу — проект собирает средства на Kickstarter. Для первых участников кампании цена составляет $32, розничная стоимость традиционно будет выше — $49. В комплект входит короткий облегченный кабель USB-C. Начало поставок запланировано на ноябрь 2026 года.