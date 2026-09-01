В России запустили цифровой рубль

Крупнейшие банки открывают операции с цифровыми рублями, но переходить на них никто не обязан — кошелёк создаётся только по желанию клиента

С 1 сентября в России стартует новый этап внедрения цифрового рубля. Клиенты крупнейших системно значимых банков смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции через банковские приложения. При этом обычные банковские счета и наличные деньги никуда не исчезают.

«С 1 сентября 2026 года цифровой рубль станет доступен всем, кто пожелает им воспользоваться. Такую возможность должны предоставить крупнейшие банки и их крупные клиенты — розничные компании – с годовой выручкой свыше 120 млн рублей. Чтобы начать пользоваться цифровым рублем, человеку необходимо открыть счет цифрового рубля (цифровой кошелек) через мобильное приложение своего банка, который подключен к платформе цифрового рубля. В банковских приложениях для этого появится специальная вкладка. Чтобы расплатиться цифровыми рублями, нужно будет уточнить в магазине, принимают ли они такой способ оплаты. Если да, то нужно будет просто отсканировать QR-код и подтвердить платеж», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его выпускает Банк России, а стоимость полностью соответствует обычному рублю — обмен происходит один к одному.

Автоматически цифровой кошелёк создавать не будут. Чтобы начать пользоваться новой формой денег, клиенту необходимо самостоятельно открыть его через приложение банка, подключённого к платформе ЦБ. После этого кошелёк можно будет использовать через приложения разных банков.

Пополнять цифровой кошелёк разрешается с обычного банковского счёта. Ежемесячный лимит таких переводов составляет 300 тыс. рублей. При этом для переводов между цифровыми кошельками ограничений по сумме нет.

Получать зарплату, пенсию или социальные выплаты в цифровых рублях без согласия человека также нельзя. Поэтому для большинства россиян внедрение цифровой валюты пока не означает обязательного отказа от привычных банковских карт и счетов.

На первом этапе доступ к цифровому рублю получают клиенты 12 системно значимых банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, Газпромбанк, ПСБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.