Nvidia RTX 50 дорожают в Европе: некоторые видеокарты прибавили более 20% за считанные недели

Цены на новые GPU Nvidia уверенно идут вверх, а дефицит отдельных моделей усиливается

Европейский рынок видеокарт серии RTX 50 столкнулся с новой волной роста цен. За последние шесть недель стоимость некоторых моделей увеличилась более чем на 20%, причём тенденция затронула практически всю линейку Nvidia.

Флагманская RTX 5090 сейчас предлагается примерно за 4836 евро — на 10% дороже, чем в конце июля, когда средняя цена составляла около 4390 евро. При этом дефицит этой видеокарты сохраняется.

RTX 5080 за тот же период подорожала с 1200 до 1350 евро, прибавив 12,5%. RTX 5070 стала дороже примерно на 13–14%: её стоимость выросла с 630 до 715 евро.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Цена RTX 5060 Ti с 16 ГБ также выросла. Если в конце июля её можно было найти примерно за 539 евро, то теперь стоимость достигла 653 евро. Всего за месяц видеокарта прибавила около 21%.

RTX 5070 Ti также остаётся проблемной покупкой. Самая низкая заявленная цена составляет 1037 евро, при этом доступность ограничена. Более распространённая версия Palit Gaming Pro стоит около 1053 евро, но её доставка может занимать до 13 рабочих дней. Для быстрой доставки минимальная цена достигает 1126 евро.

RTX 5060 Ti с 8 ГБ, RTX 5060 и RTX 5050 подорожали менее заметно — примерно на 50 евро каждая.