Два независимых барабана, 34 программы и автоматическая дозировка — в корпусе шириной меньше 60 см. Новая стиральная и сушильная машина Xiaomi обрастает деталями

Xiaomi представила в Китае компактную стирально-сушильную машину Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg с двумя независимыми барабанами, о чем мы уже рассказывали, а теперь появились новые изображения и детали.

Общая загрузка для стирки составляет 5 кг — по 2,5 кг на каждый отсек, а сушить можно до 3 кг одновременно. При этом отдельные системы подачи воды и сушки не позволяют смешивать потоки между барабанами.

Машина оснащена прямым приводом и способна раскручивать барабаны до 1200 об/мин. Для моющего средства предусмотрены два автоматических дозатора по 150 мл, которых хватит на месяц регулярно использования машины.

Пользователю доступны 34 программы для разных типов загрязнений, включая кофе, грязь и косметику. Для небольших загрузок предусмотрен быстрый цикл стирки и сушки всего за 40 минут. Есть и щадящая сушка при 40 °C для шёлка, которая автоматически останавливается после высыхания ткани.

Если оставить бельё внутри на ночь, система вентиляции поможет снизить появление неприятных запахов. Также предусмотрена очистка барабанов при 95 °C с заявленной эффективностью удаления бактерий и вирусов до 99,99%.

Устройство работает с приложением Mi Home и экосистемой HyperOS, поддерживает голосовое управление и обновления по воздуху. Размеры — 598 х 574 х 478 мм, масса — 41 кг. В Китае цена составляет 3499 юаней, или около $520.