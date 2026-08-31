В России переписали цены на популярный кроссовер Li Auto L6

Скидку урезали на 200 тысяч рублей

Российский дистрибутор Li Auto скорректировал условия продажи популярного гибридного кроссовера Li Auto L6. Размер специальной скидки уменьшился на 200 тыс. рублей, если автомобиль приобретается без использования кредита.

После изменения условий цена Li Auto L6 Pro 2025 модельного года составляет 7,67 млн рублей, а размер скидки — 520 тыс. рублей. За топовую версию Max стоимостью 8,217 млн рублей теперь можно получить скидку 573 тыс. рублей.

Кроссовер оснащён последовательной гибридной установкой с двумя электромоторами суммарной мощностью 407 л.с. и крутящим моментом 529 Нм. Бензиновый двигатель объёмом 1,5 л мощностью 154 л.с. напрямую колёса не приводит — он используется исключительно в качестве генератора для подзарядки тяговой батареи.

Аккумулятор ёмкостью 36,8 кВт•ч обеспечивает до 182 км пробега исключительно на электротяге. Общий запас хода достигает 1160 км по циклу WLTC. Обе версии Li Auto L6 оснащаются полным приводом.