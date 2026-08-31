Huawei Watch D3 с улучшенным замером давления станут тоньше и получат увеличенный экран

Huawei Watch D3 накануне официальной премьеры показали на рендерах, раскрыв внешний вид и ряд характеристик устройства. Новинка сохранит медицинскую направленность предыдущих моделей, но станет заметно тоньше и получит более крупный экран.

Толщина корпуса уменьшилась с 13,3 до 11,4 мм благодаря использованию алюминия и поликарбоната. При этом диагональ LTPO AMOLED-дисплея увеличилась с 1,82 до 1,92 дюйма, хотя разрешение осталось прежним — 480×408 пикселей. Часы будут доступны в цветах Amber Brown, White и Black.

Watch D3 получит датчики для измерения пульса и артериального давления, контроля сна, уровня кислорода в крови и температуры кожи. Также заявлен круглосуточный мониторинг давления с анализом тенденций. Кроме того, компания заявила, что Huawei Watch D3 обеспечит больший комфорт при контроле артериального давления.

Ёмкость аккумулятора выросла с 524 до 540 мА·ч, однако автономность, вероятно, останется на уровне шести дней. Среди других особенностей — Bluetooth 6.0, GPS и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Официальная презентация Huawei Watch D3 состоится 2 сентября. Ожидаемая цена новинки — около €450.