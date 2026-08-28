Ростех испытывает новые сплавы для 3D-печати деталей авиадвигателей

«Центр аддитивных технологий» (входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию» Ростеха) проводит испытания двух новых жаропрочных сплавов для 3D-печати. Эти материалы обеспечивают повышенную прочность и длительную эксплуатацию деталей авиадвигателей в условиях высоких температур и нагрузок — они относятся к классу литейных коррозионностойких материалов и рассчитаны на устойчивость к рабочим температурам до 1000 °C.

Сейчас в условиях, приближенных к реальным, уже испытываются первые изделия, изготовленные методом 3D-печати — опытные образцы колеса турбины авиадвигателя. Разработчики материалов считают, что их применение позволит конкурировать с уже используемыми сплавами на основе никеля и кобальта. Использование новых сплавов должно существенно повысить характеристики силовых установок, отметили в ОДК.

Сейчас продолжается отработка технологии печати и ведутся испытания на длительную прочность. Специалисты уже отработали параметры сплавления поверхностных элементов деталей и добились оптимального уровня шероховатости поверхности. Этот показатель важен при создании деталей авиадвигателей и напрямую влияет на сроки их изготовления и стоимость: чем ровнее поверхность детали, тем меньшее количество операций требуется для последующей механической обработки.