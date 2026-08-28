Lada Azimut уже проехал 1,5 млн эквивалентных километров

АвтоВАЗ завершает подготовку нового кроссовера Lada Azimut к серийному производству — оно должно стартовать в сентябре. Перед постановкой новой модели на конвейер произведена масштабная программа испытаний: суммарный объем проверок автомобиля, его систем и компонентов превысил 1,5 млн эквивалентных километров.

В общей сложности Lada Azimut прошел 7220 физических тестов. Их дополнили более чем тысячей цифровых испытаний автомобиля и отдельных компонентов.

Для подтверждения инженерных решений АвтоВАЗ задействовал 370 эквивалентных автомобилей. Отдельное внимание уделили силовым агрегатам и трансмиссиям: их испытания на моторно-трансмиссионных стендах продолжались в общей сложности более 30 тыс. моточасов.

В конструкции Azimut насчитывается 996 новых и модернизированных деталей, подготовленных специально в рамках проекта.

Программа включала и испытания безопасности (ранее Azimut прошел один из наиболее жестких краш-тестов — боковой удар о столб). Кроме того, кроссовер испытывали на новом вибрационном стенде, позволяющем в лабораторных условиях имитировать нагрузки, возникающие при движении по обычным дорогам и бездорожью.

Сейчас Azimut проходит заключительные настройки и проверки перед началом серийного выпуска.