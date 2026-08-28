Первый на рынке компьютер с Ryzen AI Max+ PRO 495. GMKtec показала EVO-X5 Pro

Компания GMKtec формально представила мини-ПК EVO-X5 Pro, который стал первым на рынке из анонсированных на основе процессора Ryzen AI Max+ PRO 495. Полноценный анонс состоится на IFA 2026, то есть спустя более чем полгода после анонса самих процессоров.

Подробностей о ПК пока почти нет. Кроме модели процессора есть изображение, из которого примерно понятен дизайн и можно очень приблизительно прикинуть размеры.

Фото Videocardz

Напомним, сам Ryzen AI Max+ PRO 495 технически не отличается от модели 395, но частоты CPU и GPU немного повышены, а поддержка оперативной памяти увеличена со 128 до 192 ГБ.

На текущий момент подобные ПК с Ryzen AI Max+ 395 стоят около 2500-3000 долларов в базовых версиях, хотя изначально до кризиса памяти выходили на рынок с ценами около 1800 долларов.

