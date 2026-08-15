Один из первых мини-ПК на основе Ryzen AI Max+ PRO 495 засветился в Сети. Это будет модель GMKtec EVO-X5

Анонса пока не было

Компания GMKtec готовит мини-ПК EVO-X5 на основе формально новых процессоров Ryzen AI Max 400. Технически, напомним, это те же Ryzen AI Max 300, только с немного повышенной частотой.

Новинка GMKtec уже засветилась в Geekbench, и ПО указало на использование топового 16-ядерного процессора Ryzen AI Max+ PRO 495 с iGPU Radeon 8065S.

Фото Videocardz

Система тестировалась со 128 ГБ ОЗУ, что было максимум для Ryzen AI Max 300, но новая линейка теперь поддерживает до 192 ГБ. Впрочем, учитывая цены, такие модификации будут крайне специфическими продуктами.

Линейки Ryzen AI Max 400 была анонсирована в начале года, но пока толком так и не появилась на рынке.