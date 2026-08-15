Львиная доля серверных процессоров в ближайшие годы будет использоваться для ИИ, а Arm догонит Intel и AMD

Согласно свежим прогнозам аналитиков BofA GR и Mercury Research, рынок серверных процессоров в ближайшие годы почти полностью превратится в рынок серверных ИИ-процессоров.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году рынок серверных CPU вырастет примерно до 210 млрд долларов против примерно 61 млрд по итогам текущего года. При этом 180 млрд будет приходиться на процессоры, используемые в серверах для ИИ. То есть технически это может быть обычный Intel Xeon, но сервер на его основе задействован для задач ИИ, поэтому аналитики относят процессор к соответствующему сегменту.

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Также к 2030 году рынок будет разделён между основными игроками заметно равномернее, чем сейчас. Если по итогам текущего года на долю Intel придётся 53,2%, AMD займёт 27,4%, а процессоры на архитектуре Arm суммарно будут довольствоваться оставшимися 19,4%, то к 2030 году в том же порядке показатели составят 35,8%, 30,3% и 33,9%, то есть рынок будет поделён на три примерно равные части.

Что касается объемов поставок, то общее количество серверных процессоров для ИИ, отгруженных в 2026 году, оценивается в 38 млн единиц, а в 2030 году это будут уже 82 млн.