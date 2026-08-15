«AMD не хотела, чтобы этот обзор был опубликован». Тесты показали, что Radeon RX 9050 является очень невыгодной видеокартой

Авторы Hardware Unboxed опубликовали первый полноценный тест видеокарты Radeon RX 9050, отметив, что AMD всячески препятствовала тому, что этот обзор случился. Авторы говорят, что сама AMD отказалась отправлять карту на обзор, но при этом и производители видеокарт, которые обычно с радостью работают с техническими СМИ, отказались дать авторам Hardware Unboxed карту на обзор, так как это было запрещено AMD.

Скриншот видео

В итоге наши коллеги раздобыли карту по своим каналам, но, чтобы случайно никого не подставить, даже ни разу не показали её в кадре и не назвали производителя.

Напомним, RX 9050 продаётся только в некоторых регионах вроде Латинской Америки, Японии или Тихо-Океанского региона. Речь о версии с 8 ГБ памяти, которая доступна в рознице. Также существует урезанная модель с 4 ГБ, но она создана только для OEM-производителей, хотя автор Hardware Unboxed пообещал достать и её для обзора.

В целом нежелание AMD видеть обзоры новинки вполне логично, так как карта откровенно слабая. Напомним, в своё время Nvidia активно препятствовала появлению обзоров некоторых моделей RTX.

Скриншот видео

Но сама по себе производительность проблемой не является. Напротив, на рынке в последние годы дефицит слабых карт актуальных поколений. Проблема в том, что RX 9050 при своей низкой производительности стоит 280 долларов, то есть не сильно меньше RX 9060 XT 8GB.

Скриншот видео

И как можно видеть, последняя при этом чуть ли не вдвое мощнее. Точнее, она опережает младшую сестру в среднем на 75%, а это просто пропасть.

RX 9050 на выборке из 10 игр в Full HD, а это явно целевое разрешение для этой модели, оказывается заметно быстрее RX 6600, но при этом проигрывает не то что RX 7600, а даже RX 6650 XT, которая, напомним, вышла в первой половине 2022 года. По сравнению с народной RTX 3060 новинка AMD слабее примерно на 10%, а RTX 5050 обходит новинку уже на 20%.

По соотношению цены и производительности новинка AMD не является самой ужасной из всех, но это скорее вина текущей ситуации, когда некоторые карты ужасно подорожали. В целом же RX 7600 сейчас стоит около 250 долларов/евро, и она быстрее.

Правда, в 1440p новинка AMD становится заметно сильнее на фоне многих конкурентов. Она уже идёт вровень с RTX 5050 и лишь немного отстаёт от RX 7600. Но в абсолютном выражении показатели слишком слабые, чтобы говорить, что это реальный плюс карты.