Из вернувшейся на рынок GeForce RTX 3060 сделали внешнюю видеокарту с Thunderbolt 5 и ценой более 1100 долларов

Видеокарта GeForce RTX 3060 получила вторую жизнь, и вот теперь компания Sparkle выпустила внешнюю видеокарту на основе этой модели. Новинка называется TCX-280DF Creator Station и стоит в Японии около 1130 долларов.

Это очень немало, но, напомним, сама GeForce RTX 3060 недавно сильно подорожала. Что интересно, эта новая модель Sparkle оснащена Thunderbolt 5, и сочетание этого интерфейса и видеокарты из 2021 года выглядит вдвойне необычно. Впрочем, эта же новинка доступна на основе других карт: T1000 4GB и RTX A2000 8GB.

Фото Sparkle

Корпус новинки достаточно компактен: 170 х 149 х 59 мм при массе чуть более 1 кг. Набор портов, кроме Thunderbolt 5, включает четыре DisplayPort у самой видеокарты, пару USB-A 3.2 и RJ45 2.5GbE.



