Вернувшаяся на рынок GeForce RTX 3060 12GB подорожала почти до 500 долларов

Вернувшаяся недавно на рынок видеокарта GeForce RTX 3060 12GB тоже выросла в цене и теперь стоит в США без малого 500 долларов.

Изначально, когда карта только вернулась в продажу, она стоила около 330 долларов в США и около 330 евро в Европе. В Европе карта подорожала, но пока не так сильно, а в США за карту теперь просят около 450-480 долларов.

Фото Videocardz

Для сравнения, RTX 5050 можно купить за 300 долларов, и хотя у неё в полтора раза меньше памяти, она быстрее, экономичнее и поддерживает генерацию кадров. Даже RTX 5060 можно купить немного дешевле, чем старую карту поколения Ampere.

Напомним также, что изначально в 2021 году GeForce RTX 3060 стоила те же 330 долларов.

