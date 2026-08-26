Huawei и HP помирились: компании договорились совместно использовать технологии Wi-Fi

Huawei и американская компания HP заключили глобальное многолетнее соглашение о взаимном лицензировании патентов, связанных с технологиями Wi-Fi.

В рамках договора HP получила право использовать ряд разработок Huawei в своих ноутбуках, настольных компьютерах, принтерах и другой технике, а китайская компания сможет использовать патентные наработки американского производителя.

Соглашение фактически ставит точку в патентном споре между компаниями. В августе 2025 года Huawei подала иск против HP, обвинив её в использовании запатентованной технологии Wi-Fi 6 без соответствующей лицензии. Речь шла о разработке, обеспечивающей передачу информации в беспроводных локальных сетях.

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Впоследствии HP присоединилась к патентной программе Sisvel по Wi-Fi 6 и получила права почти на 2000 патентов этого стандарта. Теперь стороны окончательно урегулировали разногласия новым соглашением, которое распространяется не только на Wi-Fi 6, но и на более современный стандарт Wi-Fi 7.

По условиям договора HP будет выплачивать Huawei лицензионные отчисления за использование соответствующих беспроводных технологий.