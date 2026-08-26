Неожиданно состоялся анонс The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered. Игра получила поддержку трассировки и улучшенную графику

Студия CD Project Red вчера на презентации Gamescom неожиданно представила The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered. Это ремастер оригинальной третьей части с рядом улучшений.

В этой версии разработчики улучшили различные графические элементы, полностью заменив растительность, обновили систему освещения и трассировку пути, изменили ряд анимаций, переработали боевую систему и даже ветки навыков персонажа, и это далеко не всё. Также в игру добавили трассировку пути, так что она снова станет испытанием для современных видеокарт.

Фото CD Project Red

Кроме того, The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered получила поддержку DLSS 4.5, FSR 4 и XeSS 2.0. Игра выйдет уже 29 сентября и достанется бесплатно всем владельцам оригинальной части. Дополнения тоже будут в комплекте.

Напомним, в следующем году нас ждёт новое дополнение Songs of the Past, а четвёртая часть саги ожидается в 2028 году.

