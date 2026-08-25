Стало известно, когда планируется выход The Witcher IV

Польская студия CD Project официально объявила год выхода игры The Witcher IV. Правда, не точно, а в качестве целевой даты. Игра должна выйти в 2028 году.

Ранее поляки не называли год, но говорили, что игра выйдет после 2027 года. Теперь же понятно, что слишком уж долго ждать не придётся, хотя, повторимся, студия сказала, что нацелена на выпуск игры в 2028 году, но, конечно, релиз могут перенести.

Фото Videocardz

Напомним, консоли нового поколения, как и следующее поколение видеокарт, ожидается в конце 2027 или в 2028 году. Так что новый проект должен выйти как раз в весьма подходящее время.

Над игрой уже трудится более 500 человек. Она создаётся на Unreal Engine 5, а главной героиней будет Цири. При этом в следующем году выйдет новое масштабное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, так что без новинок разработчики геймеров не оставят.



