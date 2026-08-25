Western Digital устроила аттракцион щедрости: у пользователя «умер» SSD на 480 ГБ — ему прислали новый на 2 ТБ

И это при том, что гарантия на «мертвый» SSD уже закончилась

Пользователь форума Reddit с ником halfbakedredhead рассказал о необычном опыте общения с гарантийной службой Western Digital. Компания согласилась бесплатно заменить его неисправный SSD, несмотря на то что гарантия закончилась месяцем ранее, причем вместо старой модели объемом 480 ГБ прислали новую на 2 ТБ.

История началась после того, как пользователь нашёл свой старый ноутбук, которым пользовался ещё во время учёбы. Установленный в него WD Green на 480 ГБ перестал определяться. Владелец обратился в поддержку SanDisk/Western Digital, где выяснилось, что гарантия на накопитель закончилась всего около месяца назад. Несмотря на это, компания, по словам пользователя, предложила продлить гарантийный срок и разрешила отправить неисправный SSD для замены.

Однако полученная посылка оказалась неожиданной. Вместо аналогичной модели на 480 ГБ Western Digital прислала WD Blue SA510 SATA SSD объёмом 2 ТБ.

Причина, по которой Western Digital устроила аттракцион щедрости, неизвестна. Но это может быть связано с банальным отсутствием подходящего устройства аналогичной ёмкости на складе для замены.