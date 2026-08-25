Новый iMac на основе SoC M6 выйдет уже в ближайшее время

Компания Apple планирует уже в ближайшие месяцы выпустить новый моноблок iMac. Согласно данным Bloomberg, новая модель выйдет ещё до конца текущего года.

Это не будет совершенно новая модель. iMac сохранит текущий дизайн, 24-дюймовый экран, но перейдёт на новую SoC M6. Кроме того, ожидаются новые цветовые варианты. Напомним, сейчас актуальной является модель на основе SoC M4. В целом же текущий iMac глобально не менялся с модели 2021 года, которая была основана на М1.

Фото Apple

К сожалению, реалии рынка таковы, что новая модель может быть дороже текущей, которая стартует с 1500 долларов после недавнего подорожания.



