Одна ракета — 37 запусков: SpaceX установила новый рекорд многоразовости

SpaceX установила новый рекорд повторного использования ракет: первая ступень Falcon 9 с номером B1067 отправилась в космос в 37-й раз. Одновременно миссия стала сотым запуском Falcon 9 с начала 2026 года.

Ракета стартовала 25 августа с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Полезной нагрузкой стали 29 очередных интернет-спутников Starlink. Примерно через 8,5 минуты после старта многоразовая ступень B1067 успешно приземлилась на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Верхняя ступень Falcon 9 продолжила полёт и примерно через 61,5 минуты после старта вывела все 29 Starlink на низкую околоземную орбиту. Для SpaceX это была уже 77-я миссия Starlink в 2026 году. Действующая группировка компании насчитывает более 11 000 спутников.

B1067 использовалась SpaceX не только для запуска собственных спутников. За время эксплуатации эта ступень участвовала в пилотируемых миссиях Crew-3 и Crew-4, полётах к МКС в рамках миссий CRS-22 и CRS-25, а также выводила спутники Turksat, Eutelsat, O3b mPOWER, Galileo и другие аппараты.

Повторное использование первых ступеней остаётся одной из главных особенностей Falcon 9: у SpaceX уже шесть ускорителей, преодолевших отметку в 30 полётов.