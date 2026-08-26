После 30 000 км и 350 быстрых зарядок батарея сохранила 98,7% ёмкости. Blade Battery 2.0 проверили в реальных условиях

Yangwang U7 стал первой моделью BYD с этим аккумулятором

Электромобиль Yangwang U7 прошёл экстремальный ресурсный тест, за время которого преодолел 30 000 км менее чем за девять суток.

Испытания проводились в Наньнине при температуре выше 36 °C и влажности до 80%. При этом автомобиль непрерывно двигался со скоростью 240 км/ч, а климатическая установка поддерживала в салоне 24 °C.

Особое внимание уделялось батарее Blade Battery 2.0 — именно Yangwang U7 стал первой моделью BYD с этим аккумулятором. За время испытаний батарея подверглась более чем 350 циклам сверхбыстрой зарядки. Несмотря на столь интенсивную эксплуатацию, после завершения пробега её остаточная ёмкость составила 98,7%. Таким образом, снижение относительно исходного показателя достигло всего 1,3%.

Тестовый автомобиль не был специально подготовленным экземпляром. По заявлению Yangwang, для испытаний случайным образом выбрали обычную серийную машину из розничного магазина, без доработок или дополнительной настройки. Компания также заявила о готовности предоставить автомобиль для независимой проверки результатов.