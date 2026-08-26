Анонсирован первый в мире монитор 5K с технологией Nvidia G-Sync Pulsar. Это AOC AGP327KG

Компания AOC представила первый на рынке игровой монитор (AGP327KG) с разрешением 5K и поддержкой технологии Nvidia G-Sync Pulsar.

Если точнее, в данном случае речь о 32-дюймовом мониторе на основе панели IPS с разрешением 5120 х 2880 пикселей. Имеющиеся сейчас на рынке мониторы с Pulsar в целом одинаковы и опираются на 27-дюймовые панели 1440p с кадровой частотой 360 Гц. Частота у новинки AOC, к слову, составляет лишь 144 Гц.

Фото Videocardz

При этом для тех самых 27-дюймовых моделей Nvidia говорила о воспринимаемой эффективной чёткости уровня 1000 Гц, а вот для новой модели никаких дополнительных показателей нет.

Напомним, сама технология G-Sync Pulsar представляет собой совокупность двух: G-Sync и Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2). То есть она объединяет адаптивную частоту обновления экрана и импульсную подсветку, убирая таким образом разрывы изображения и размытие в движении, что делает картинку визуально более плавной.

Данных о цене новинки пока нет, как и других подробностей.