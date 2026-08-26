В этот день, вероятно, представят новые iPhone. Apple назвала дату осенней презентации

Компания Apple анонсировала грядущее мероприятие, на котором, как ожидается, будут представлены новые iPhone и не только. Оно состоится 9 сентября.

Мероприятие со слоганом Surprise and shine стартует в 20:00 по московскому времени и состоится в кампусе Apple Park.

Фото Apple

Apple никогда не раскрывает деталей заранее, но это сентябрьское мероприятие, так что вполне логично ожидать новых смартфонов. При этом, напомним, согласно всем слухам и утечкам, базовый iPhone 18 осенью не выпустят. Вместо этого базовая модель переедет на весенние запуски вместе с линейкой iPhone e. Зато должны показать первый складной iPhone.

Также ожидаются анонсы новых умных часов, и вполне могут представить ранее фигурировавшие в Сети новинки вроде настольного дисплея.