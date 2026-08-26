Производство российских чипов возьмёт под управление «К.У.П.О.Л.»

Минпромторг планирует внедрить единую систему управления производством микроэлектроники на 15 предприятиях России и Белоруссии. Проект получил название «К.У.П.О.Л.» («Комплекс управления производством и организация логистики») и должен стать отраслевым стандартом MES для выпуска микросхем. Об этом сообщает CNews. В число участников проекта вошли крупнейшие предприятия отрасли — «Микрон», «Ангстрем», «НМ-Тех», «Исток» имени Шокина, «Отраслевые решения» и «Волга». Также к единой системе планируют подключить белорусские «Интеграл» и «Планар».

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«К.У.П.О.Л.» объединит оборудование, рабочие места, инженерные службы, склады и логистику в единую цифровую инфраструктуру предприятия. Система будет в реальном времени управлять производственными процессами и обеспечивать полную прослеживаемость изготовления каждого кристалла — от проектирования до тестирования готового чипа.

Одна из ключевых функций платформы — накопление и связывание всех производственных данных. Информация о технологических операциях, контроле качества и испытаниях сможет использоваться для корректировки проектной документации и оптимизации дальнейшего выпуска микросхем.

В качестве основы выбрана отечественная MES-платформа «Диполь К.У.П.О.Л.», уже включенная в Единый реестр российского программного обеспечения.

Проект является частью дорожной карты развития российских САПР для микроэлектроники до 2030 года. Параллельно в стране создаются собственные инструменты для проектирования цифровых, аналоговых и СВЧ-микросхем, а также программное обеспечение для разработки фотошаблонов, которое должно заменить зарубежные решения Siemens EDA и Synopsys.

На развитие отечественных систем проектирования до 2030 года планируется направить 54,6 млрд рублей. Одновременно государство консолидирует и саму производственную отрасль. В 2026 году был утвержден проект создания Объединенной микроэлектронной корпорации на базе ключевых активов «НМ-Теха», «Элемента» и «Ангстрема». До 2030 года в развитие корпорации планируется вложить 1 трлн рублей.