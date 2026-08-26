Ford выпустит новый кроссовер на платформе Geely, и это только начало «китаезации»

Ford выпустит новый компактный кроссовер на платформе Geely. Председатель Geely Auto Group Ань Цунхуэй подтвердил, что американский автопроизводитель получит доступ к архитектуре Global Intelligent Electric Architecture (GEA) в рамках совместного проекта компаний.

На платформе GEA построены электрические Geely EX5 и EX2, а также гибрид Geely EX5 EM-I (он же белорусский Belgee X80 PHEV). GEA изначально создавалась как универсальная архитектура для разных типов электрифицированных силовых установок, поэтому новый Ford выйдет как в полностью электрической, так и в гибридной версиях.

Несмотря на общую техническую базу, внешне автомобиль не станет копией моделей Geely: Ford обещает полностью собственный дизайн, вдохновленный раллийными автомобилями.

Производство организуют на заводе Ford в испанской Валенсии. В последние годы предприятие было загружено менее чем на четверть своих возможностей, и совместный проект с Geely должен существенно увеличить загрузку предприятия.

При этом с конвейера будут сходить автомобили сразу двух брендов. Одной из первых моделей Geely испанской сборки, как ожидается, станет электрический хетчбэк EX2. Ранее компания сообщала, что планирует наладить выпуск двух электрифицированных моделей в Валенсии, а первая из них должна появиться в 2028 году.

Сотрудничество не ограничится одним кроссовером. Geely ранее заявляла, что в рамках проекта на испанском заводе будут выпускаться сразу три модели Ford с различными типами электрифицированных силовых установок. Какие именно автомобили войдут в линейку, пока не раскрывается.