Ford выпустит новый кроссовер на платформе Geely, и это только начало «китаезации»
Ford заимствует платформу Geely для еще двух моделей
Ford выпустит новый компактный кроссовер на платформе Geely. Председатель Geely Auto Group Ань Цунхуэй подтвердил, что американский автопроизводитель получит доступ к архитектуре Global Intelligent Electric Architecture (GEA) в рамках совместного проекта компаний.
На платформе GEA построены электрические Geely EX5 и EX2, а также гибрид Geely EX5 EM-I (он же белорусский Belgee X80 PHEV). GEA изначально создавалась как универсальная архитектура для разных типов электрифицированных силовых установок, поэтому новый Ford выйдет как в полностью электрической, так и в гибридной версиях.
Несмотря на общую техническую базу, внешне автомобиль не станет копией моделей Geely: Ford обещает полностью собственный дизайн, вдохновленный раллийными автомобилями.
Производство организуют на заводе Ford в испанской Валенсии. В последние годы предприятие было загружено менее чем на четверть своих возможностей, и совместный проект с Geely должен существенно увеличить загрузку предприятия.
При этом с конвейера будут сходить автомобили сразу двух брендов. Одной из первых моделей Geely испанской сборки, как ожидается, станет электрический хетчбэк EX2. Ранее компания сообщала, что планирует наладить выпуск двух электрифицированных моделей в Валенсии, а первая из них должна появиться в 2028 году.
Сотрудничество не ограничится одним кроссовером. Geely ранее заявляла, что в рамках проекта на испанском заводе будут выпускаться сразу три модели Ford с различными типами электрифицированных силовых установок. Какие именно автомобили войдут в линейку, пока не раскрывается.
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