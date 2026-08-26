Связь с высоты 22 км: квазиспутник «Барраж» обеспечит связью удаленные территории России

В Сибири и на Дальнем Востоке

Российские беспилотные стратосферные платформы семейства «Барраж» могут стать альтернативой спутникам для обеспечения связью удаленных районов Сибири и Дальнего Востока. Аппараты способны подниматься на высоту до 22 км, месяцами находиться в стратосфере и нести сотни килограммов полезной нагрузки. О возможностях проекта на форуме «Технопром-2026» рассказал руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

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Главная задача «Барража» — обеспечить связь там, где строительство традиционной инфраструктуры слишком дорого или практически невозможно. В огромных малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока одна такая платформа сможет работать как воздушная телекоммуникационная станция, покрывая значительную территорию без необходимости устанавливать множество базовых вышек.

По сути, аппарат выполняет часть функций спутника, но находится гораздо ближе к поверхности Земли. На его борту можно разместить оборудование для передачи данных и связи, обеспечивая стабильное покрытие заданного региона.

Еще одно перспективное направление — дистанционное зондирование Земли. В отличие от спутников, которые пролетают над нужной территорией лишь на короткое время, стратосферная платформа способна часами или даже сутками находиться над одним районом. Это делает ее особенно полезной для наблюдения за природными пожарами, состоянием инфраструктуры и другими быстро меняющимися объектами.

Разработчики также рассчитывают на заметно более низкую стоимость эксплуатации. Создание и обслуживание такой платформы должно обходиться значительно дешевле полноценного космического аппарата, если речь идет о работе над ограниченной территорией.

По словам Яна Чибисова, испытания первой платформы «Барраж-1» проходят успешно, и проект уже готовится перейти к следующему этапу развития.