Таким будет Samsung Galaxy S27. Опубликованы качественные рендеры

Вслед за вчерашними рендерами Samsung Galaxy S27 Ultra в Сеть утекли качественные рендеры базовой модели линейки — Samsung Galaxy S27. Если «Ультра» получит радикальный редизайн блока основной камеры, то младшая модель сохранит дизайн камеры в духе Galaxy S26 и его предшественников.

Galaxy S27 практически не будет отличаться от Galaxy S26 — сохранится тот же вертикальный блок основной камеры. Габариты новинки составят 149,75 x 71,88 x 7,25 мм, это почти идентично размерам Galaxy S26 (149,6 x 71,7 x 7,2 мм). Экран останется компактным по современным меркам — 6,3 дюйма.

Но если внешне никаких особых изменений не будет, то в техническом плане могут быть интересные новшества. Ранее сообщалось, что = Samsung тестирует основной датчик от Sony. Если выбор будет в пользу него, то компания впервые за пять лет откажется от собственного сенсоа ISOCELL в базовой модели. Это может существенно изменить характер и качество снимков.

Galaxy S27 приписывают SoC Exynos 2700, которая, по данным самой Samsung, быстрее будущих однокристальных систем Qualcomm. Также Galaxy S27 приписывают 12 ГБ ОЗУ, батарею емкостью 4900 мАч.

Анонс линейки Galaxy S27 ожидается в январе-феврале 2027 года.