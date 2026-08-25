GeForce RTX 5070 теперь стоит, примерно как Radeon RX 9070 XT, и авторы Hardware Unboxed сделали подробное сравнение этих видеокарт

Авторы Hardware Unboxed решили провести прицельное сравнение видеокарт Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070. Именно с обычной RTX 5070, а не 5070 Ti, которая по производительности как раз является прямым конкурентом для флагмана AMD.

Причина такого на первый взгляд нетипичного сравнения в том, что из-за сильного подорожания видеокарт Nvidia обычная RTX 5070 теперь на многих рынках стоит либо примерно как RX 9070 XT, либо вообще ещё больше.

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Само собой, по производительности это карты разного уровня, но авторы решили сравнить максимально подробно, поэтому оценку провели на основе 52 игр.

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В итоге получилось, что в среднем карта AMD быстрее модели Nvidia на 24-25% в 1440p и 4К. В случае RX 9070 XT минимальное количество кадров примерно равняется среднему для RTX 5070.

В итоге карта AMD оказывается намного выгоднее, если считать соотношение количества кадров и цены.