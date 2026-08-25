Космонавты будут искать новые утечки воздуха на МКС

Роскосмос усилит контроль герметичности МК

Наука и космос

Российские космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов во время будущей экспедиции на Международную космическую станцию будут еженедельно проверять её российский сегмент на возможные утечки воздуха и дефекты корпуса. Работы пройдут в рамках проекта «Орбита МГ», сообщил Центр подготовки космонавтов Роскосмоса.

Изображение сгенерировано ChatGPT
Изображение сгенерировано ChatGPT
Источник изображения: ChatGPT

Основная задача — следить за техническим состоянием герметичных оболочек модулей МКС. Космонавты будут сканировать как потенциально проблемные участки, так и уже отремонтированные места, где ранее обнаруживалась негерметичность. Полученные данные и фотографии будут отправлять специалистам на Землю.

Для диагностики используются три прибора. С их помощью можно искать повреждения даже под элементами внутренней конструкции станции, определять глубину и протяжённость дефектов, выяснять, является ли трещина сквозной, а также измерять толщину исследуемого материала.

Перед полётом Петелин и Борисов отрабатывают соответствующие операции на герметичном корпусе промежуточной камеры российского служебного модуля «Звезда». Подготовка входит в программу основного экипажа МКС-76.

Особое внимание к герметичности связано в том числе с ранее выявленными проблемами «Звезды». В июне специалисты обнаружили два места утечки воздуха при повышении давления в отсеке переходной камеры до уровня остальной станции. Проблемные участки были отремонтированы.

По последним данным ЦПК, контроль с использованием диагностического оборудования сейчас не показывает утечек атмосферы в отремонтированных местах. Тем не менее специалисты считают необходимым продолжать регулярное наблюдение, чтобы своевременно обнаруживать возможные новые дефекты или изменения состояния уже отремонтированных участков.

 

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