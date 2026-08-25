SpaceX строит самой большой космодром для Starship в мире: 10 стартовых столов, 506 км², $100 млрд и тысячи запусков в год

Он будет располагаться в Луизиане

Наука и космос

SpaceX готовится создать в Луизиане новый космодром Starbase, который может стать крупнейшим стартовым комплексом компании. Объект разместят на побережье Мексиканского залива в округе Вермилион. По предварительным планам, инвестиции в проект могут достигнуть $100 млрд, а площадь территории составит около 506 км².

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Источник изображения: Кадр из ролика SpaceX

Будущий комплекс получит пять стартовых комплексов с двумя площадками в каждом — всего 10 стартовых столов для ракет Starship. Проект рассчитан на масштабирование запусков до тысяч полётов в год, что должно превратить Starship в полноценную систему массовых космических перевозок.

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Источник изображения: Кадр из ролика SpaceX

Инфраструктура нового Starbase будет практически автономной. На территории планируют разместить производство топлива, собственные энергетические мощности, объекты для подготовки Starship и Super Heavy, глубоководный порт, аэропорт, топливные хранилища и жилую инфраструктуру для сотрудников.

Начало строительства запланировано на 2027 год, а первый запуск Starship с нового космодрома может состояться уже в 2029 году.

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Источник изображения: Кадр из ролика SpaceX

Ожидается, что проект создаст около 3000 прямых рабочих мест и станет крупнейшим этапом расширения инфраструктуры SpaceX для будущего Starship.

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