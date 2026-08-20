Sony готовится представить ещё один смарфон. Возможно, это будет преемник компактного Xperia 10 VII

Компания Sony выпускает мало смартфонов, но в ближайшее время анонсирует ещё одну новинку. Презентация состоится 25 августа.

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Официальных данных о том, что покажет компания, пока нет. Но считается, что это будет Xperia 10 VIII. Модель седьмого поколения была выпущена в сентябре прошлого года.

Напомним, этот смартфон получил новый для Sony дизайн, компактный экран диагональю 6,1 дюйма, батарею ёмкостью 5000 мАч, платформу Snapdragon 6 Gen 3 и при этом стоил 450 евро. Вероятно, от новинки можно ожидать примерно тот же дизайн и несколько улучшенные параметры. Учитывая ситуацию на рынке, он также вполне может быть дороже.