GeForce RTX 3070 «жарилась» пять лет: видеокарта всё это время работала с заводской пленкой на термопрокладках

После удаления пленки и обслуживания системы охлаждения температура hotspot снизилась на 30 °C

Владелец Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC обнаружил необычный заводской дефект спустя почти пять лет эксплуатации видеокарты. На нескольких термопрокладках системы питания VRM все это время оставалась защитная пленка, которую, вероятно, забыли снять при сборке.

Историей пользователь поделился пользователь форума Reddit под ником buczi94. По его словам, видеокарта ранее никогда не разбиралась и не ремонтировалась. Поводом для первого вскрытия спустя почти пять лет стали черные экраны и необычная работа системы охлаждения: вентиляторы периодически раскручивались примерно до 3500 об/мин, игнорируя заданную пользователем кривую оборотов.

Во время стресс-тестов FurMark и OCCT температура графического процессора достигала примерно 80 °C, а показатель hotspot поднимался до 105 °C. Владелец решил разобрать карту, очистить систему охлаждения и заменить термопасту.

После снятия кулера он обнаружил, что на нескольких термопрокладках, предназначенных для отвода тепла от компонентов VRM к радиатору, до сих пор находится заводская защитная пленка MEITEK.

После удаления пленки и нанесения новой термопасты показатели значительно улучшились. По словам владельца, температура GPU снизилась примерно на 15 °C, а hotspot — сразу на 30 °C. После обслуживания видеокарта смогла непрерывно проработать около трех часов в FurMark и OCCT без ошибок.

Владелец обратился в Gigabyte с просьбой о компенсации или замене видеокарты, указав на предполагаемый заводской дефект сборки. Но компания отказалась предоставить дополнительную помощь, так как гарантийный срок уже истек.