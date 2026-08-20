В США одобрили использование робота для забора крови. Aletta вводит иглу с субмиллиметровой точностью

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование робота для взятия крови у человека без участия врача. Точнее, робот способен проводить всю процедуру самостоятельно, но регуляторы могут решать, нужно ли обязать клинику контролировать процесс.

Как можно видеть, это довольно массивное устройство с роботизированным манипулятором. Называется оно Aletta, и на его сайте указано, что оно разработано для автономного выполнения всей процедуры забора крови. Это включает в себя определение подходящей вены, введение иглы, замену и переворачивание пробирок, а также наложение повязки.

Фото Vitestro

Для определения подходящей вены робот использует мультимодальную визуализацию, сочетающую ближний инфракрасный световой диапазон и даже ультразвук. Кроме того, устройство использует допплеровское ультразвуковое сканирование для подтверждения выбора именно вены, а не артерии. Компания заявляет, что иглу робот вводит с субмиллиметровой точностью.

Важно также отметить, что робот уже имеет сертификат соответствия CE в Европейском Союзе и в настоящее время используется в клинических испытаниях.

На сайте есть также полезная статистика. К примеру, там сказано, чт 90% пациентов, с которыми робот проходил испытания, отметили сравнимую либо даже меньшую боль от процедуры по сравнению с процедурой, проведённой человеком. Успешность забора с первого раза составляет 94,5%.