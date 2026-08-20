Доставка дронами в США наконец-то набирает обороты. Amazon объявила, что покрытие Prime Air расширится более чем в шесть раз до конца года

Похоже, проект Amazon Prime Air по доставке товаров посредством дронов наконец-то начал оживать. Вчера компания объявила о расширении покрытия сети доставки. В итоге до конца года дроны будут доставлять посылки почти в 500 населённых пунктах США.

В настоящее время покрытие проекта в шесть раз меньше, то есть это менее чем 100 населённых пунктов. Таким образом, скачок будет более чем существенным.

Фото Amazon

Prime Air предлагает широкий выбор товаров, доставляемых дронами, включая продукты питания, электронику, косметику, лекарства и товары для дома. Время доставки всегда обещают в пределах 30 минут.

Напомним, проект был анонсирован более 10 лет назад. Компания намеревалась быстро настроить логистику, но тут вмешались регуляторы, так как вопросы наличия такого количества дронов-доставщиков в городах ранее просто не поднимались. По итогу в 2023 году компания уволила из проекта почти 20 000 сотрудников, и казалось, что от него могут вообще отказаться. Но, видимо, что-то изменилось во взаимодействии с FAA, и теперь Amazon взялась активно расширять покрытие.