Видео дня: дрон-доставщик программы Amazon Prime Air сбросил посылку клиенту прямо в бассейн

Компания Amazon только успела сделать заявление о кратном расширении покрытия сети дроновой доставки Prime Air, как один из её дронов стал героем вирусного видео, сбросив посылку клиента в воду.

Скриншот видео

Видео сняла женщина, которая и заказала доставку. Судя по всему, изначально она была в восторге, но затем дрон завис над бассейном на её территории и попросту сбросил посылку прямо в воду.

Судьба заказа неизвестна. Учитывая, что он был запакован в картонную коробку, возможно, вода не успела повредить непосредственно сам заказ. Так или иначе, у Amazon явно есть, над чем поработать, так как подобная ситуация теоретически может произойти в огромном количестве случаев при доставке в районах так называемой одноэтажной застройки.

