Xiaomi выпустила вытяжку, которая сама регулирует тягу и очищает вентилятор — всего 220 долларов

Xiaomi начала продажи в Китае новой кухонной вытяжки Mijia Smart Range Hood 3 European-style. Стоимость составляет 1499 юаней — 220 долларов.

В основе вытяжки лежит новая система с вентилятором, способным вращаться со скоростью до 2200 об/мин. Максимальная производительность достигает 25 м³/мин — на 9% больше, чем у модели предыдущего поколения. Также используется двигатель постоянного тока нового поколения.

Mijia Smart Range Hood 3 получила алгоритм Cruise Boost, который автоматически определяет сопротивление воздуха в общем вентиляционном канале здания и соответствующим образом регулирует производительность и давление. Максимальное статическое давление достигает 1080 Па, что должно помогать вытяжке сохранять эффективность в ситуациях, когда общедомовая вентиляция создает повышенное сопротивление.

Управлять вытяжкой можно без прикосновений. Встроенная система распознавания жестов позволяет взмахом руки включать и выключать устройство, а также изменять интенсивность всасывания. Это позволяет не касаться панели жирными или мокрыми руками во время приготовления пищи.

Предусмотрена интеграция с экосистемой Xiaomi HyperOS Connect и приложением Mijia. Через смартфон пользователь может дистанционно управлять вытяжкой и создавать сценарии ее взаимодействия с другими устройствами умного дома Xiaomi.

Еще одной особенностью стал Smart Dry Cleaning — режим автоматической сухой очистки. В нем крыльчатка вращается на высокой скорости, удаляя часть накопившихся масляных загрязнений. По задумке Xiaomi, это должно замедлять образование жировых отложений внутри вентилятора и помогать дольше сохранять его эффективность.