Такого смартфона нет ни у кого. Представлен Huawei Pura X View с широким 6,39-дюймовым экраном, сверхтонкой рамкой и батареей 7000 мАч

Широкими складными флагманами уже никого не удивить, но Huawei придумала по-настоящему что-то новенькое: компания представила Pura X View — смартфон с широкоформатным дисплеем в классическом (нескладном) корпусе. Компания называет новинку первым в мире моноблочным смартфоном с широкоформатным экраном и позиционирует ее как устройство, ориентированное прежде всего на просмотр видео, игры, чтение и работу с контентом.

Главной особенностью Huawei Pura X View стал 6,39-дюймовый OLED-дисплей с необычным соотношением сторон 16 : 9,5 и разрешением 2232 × 1320 пикселей. В отличие от большинства современных вытянутых смартфонов, новинка получилась заметно шире, что должно увеличить полезную площадь при просмотре горизонтального контента.

Экран занимает 96,1% площади передней панели, а толщина рамки экрана составляет всего 1,05 мм. Пиковая яркость — 6500 нит.

Несмотря на необычные пропорции и довольно большой аккумулятор емкостью 7000 мАч, Huawei удалось сделать смартфон тонким — толщина Pura X View составляет всего 6,68 мм. Масса — 201 грамм.

Работает устройство под управлением HarmonyOS 7. Интерфейс адаптирован к более широкому дисплею, в том числе для просмотра видео, чтения, игр и многозадачности. Фактически Huawei переносит концепцию своего складного Pura X образца 2025 года в традиционный моноблочный корпус. Тот аппарат также выделялся необычно широким основным экраном с пропорциями около 16 : 10.

Huawei раскрыла не все технические характеристики новинки. Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что такой аппарат получит флагманский процессор семейства Kirin 9, аккумулятор примерно на 7000 мАч и тройную камеру с основным сенсором на 50 Мп и перископным телеобъективом.

Huawei Pura X View предложат в четырех цветах: красном, сером, белом и черном. Предварительное бронирование в Китае уже стартовало, а с 28 августа смартфон появится в магазинах для ознакомления и станет доступен для предзаказа. Цена пока не объявлена.