В России дешевеет iPhone 17 Pro Max: уже меньше 90 тысяч рублей

На старте продаж в сентябре смартфон предлагался за 180 тысяч рублей

Российские магазины электроники начали снижать цены на флагман Apple накануне осенней презентации компании. По данным Hi-Tech Mail, стоимость iPhone 17 Pro Max с 256 ГБ памяти в некоторых российских магазинах опустилась до 88 тыс. рублей.

Для сравнения, на старте продаж в сентябре смартфон стоил около 180 тыс. рублей. В ноябре цена снизилась до 112 тыс. рублей, однако в декабре поднялась до 121 тыс. В апреле устройство можно было приобрести минимум за 105 тыс. рублей. На маркетплейсах сейчас цены находятся в диапазоне 97–112 тыс. рублей.

Снижение цен может быть связано с подготовкой продавцов к выходу нового поколения смартфонов. Ожидается, что на сентябрьском мероприятии Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также складной iPhone Ultra.

iPhone 17 Pro Max получил корпус из алюминия, увеличенную батарею и испарительную камеру для охлаждения. За производительность отвечает SoC A19 Pro.