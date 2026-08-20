Полностью беспроводные наушники Sennheiser Momentum True Wireless 5 получили съёмную батарею футляра и внушительную автономность

Компания Sennheiser представила полностью беспроводные наушники Momentum True Wireless 5. За новинку просят 300 долларов.

Новая модель выделяется полностью новым для компании дизайном. На выбор есть пять цветовых вариантов: чёрный, белый, синий, красный и коричневый.

Фото Sennheiser

Очень интересной особенностью является заявление о наличии батареи, которую пользователь может заменить самостоятельно. Это касается не самих наушников, а футляра, и для демонтажа батареи, как говорит компания, достаточно одной отвёртки.

Что касается автономности, сами по себе наушники обеспечивают внушительные 12 часов, а с футляром время возрастает до 40 часов, но, вероятно, это без функции шумоподавления.

Есть быстрая зарядка (час работы за 8 минут), есть беспроводная зарядка, можно также выделить защиту IP54, Bluetooth 6.0 с поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, поддержку aptX Lossless и наличие шести микрофонов.



