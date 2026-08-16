Пентагон выделил $60 млн 5 компаниям, чтобы подключить их спутники к сети SpaceX

Космические силы США (US Space Force) выделили $60 млн 5 компаниям для проверки совместимости их спутниковых систем с военной сетью Space Data Network (SDN). Amazon LEO for Government, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rocket Lab и York Space Systems получили по $12 млн. Задача — проверить, смогут ли спутники разных производителей передавать данные через единую сетевую инфраструктуру.

Основу SDN создаёт SpaceX: в мае компания получила контракт на $2,29 млрд на развёртывание Space Data Network Backbone (SDN-B) — основной части низкоорбитальной сети, которая будет передавать данные между спутниками с помощью оптических межспутниковых каналов. Новые контракты должны решить другую задачу: как подключать к этой основе системы других поставщиков, не превращая всю сеть в инфраструктуру одного производителя.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Каждая компания получит $10 млн по фиксированному контракту сроком до 9 месяцев на создание и демонстрацию прототипов. Испытания охватят передачу данных между наземными станциями и спутниками, а также непосредственно между спутниками. Ещё по $2 млн компании получат в рамках шестимесячных соглашений Other Transaction Authority для разработки концепции «космических точек обмена» — орбитальных узлов, через которые разрозненные коммерческие и государственные спутниковые сети смогут обмениваться данными с SDN.

Космические силы США рассчитывают с помощью стандартизированных интерфейсов обеспечить возможность подключения к SDN новых поставщиков. Для этого компании были отобраны через Space Data Network Consortium — созданное военными отраслевое объединение, занимающееся техническими и архитектурными вопросами совместимости. При успешной реализации такая схема позволит передавать военные данные по нескольким маршрутам и перенаправлять трафик при отказе отдельных спутников или каналов, одновременно снижая зависимость сети от одного поставщика.