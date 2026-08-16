В историческом здании Чикаго хотят разместить дата-центр с 10 генераторами на крыше

Комитет Комиссии по охране достопримечательностей предварительно одобрил переоборудование 5 этажей здания 1927 года под дата-центр, но окончательное решение ещё не принято

В Чикаго предварительно одобрили проект переоборудования 2–6 этажей исторического 12-этажного здания под дата-центр. Комитет по рассмотрению разрешений Комиссии по охране достопримечательностей Чикаго поддержал предложение 6 августа, однако окончательное решение должна принять вся комиссия. Здание построено в 1927 году и получило статус городской достопримечательности в 2009 году.

Проект предусматривает размещение на первом этаже нового электрического узла ComEd — местной энергетической компании, обслуживающей Чикаго, — и установку 10 резервных генераторов на крыше. Инвестор Игорь Габал заявил комитету, что мощность узла не превысит 50 МВт, тогда как в маркетинговых материалах здания указана мощность 20,4 МВт. Доступные документы не позволяют установить, относятся ли эти цифры к одному и тому же показателю.

Фото: Victor Hilitski / the Sun-Times

Если проект получит окончательное одобрение, то существующих арендаторов офисов разместят на верхних этажах. Сотрудники комиссии рекомендовали согласовать проект с изменениями, в том числе потребовав размещать оборудование дата-центра не ближе 3 футов (1 метр) от исторических окон. При этом проверка комиссии касалась соответствия работ требованиям по изменению исторических зданий, а не всех технических и инфраструктурных аспектов проекта.

Переоборудование уже вызвало возражения со стороны защитников исторической застройки. Исполнительный директор Preservation Chicago Уорд Миллер назвал проект «опасным прецедентом». Инициатор проекта, напротив, утверждает, что спрос на офисы в зданиях класса C практически отсутствует. Окончательное решение теперь должна принять вся Комиссия по охране достопримечательностей. Однако, даже её одобрение не заменит остальные согласования, необходимые для строительства и подключения дата-центра.