Эта GeForce RTX 5060 чудовищно огромна. Gigabyte представила Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G длиной почти 330 мм

Длиннее RTX 5060 не бывает

Видеокарты

Компания Gigabyte представила самую крупную версию видеокарты GeForce RTX 5060. Модель называется Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G, и её длина составляет 329 мм. Судя по базе TechPowerUp, не существует моделей RTX 5060, которые были бы длиннее.

Это в целом немало даже для флагманских карт, а уж для RTX 5060 это и вовсе невероятные характеристики.

Фото Gigabyte

Новинка получила очень крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами и радиатором с четырьмя тепловыми трубками. Вероятно, это будет одна из самых тихих и холодных версий RTX 5060 на рынке. При этом по изображениям понятно, что печатная плата тут обычная и весьма короткая.

Фото Gigabyte

На упаковке и самой карте изображена Ari. Это оригинальный персонаж, придуманный самой Gigabyte. При этом каждая карта поставляется с небольшим берлоком, причём цветовых вариантов пять, и заранее неизвестно, какой попадётся покупателю.

Фото Gigabyte

Что касается характеристик, карта ничем особым не выделяется. У неё неплохой заводской разгон, один восьмиконтактный разъём питания, а сама карта занимает два слота расширения.

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