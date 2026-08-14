Китайская iSpace привлекла ещё $148 млн на многоразовую ракету Hyperbola-3: общие инвестиции превысили 877 млн

После рекордных $729 млн в предыдущем раунде компания привлекла новые средства от инвестподразделений на многоразовую первую ступень, метан-кислородный двигатель Focus-2 и корабль для посадки ступени в море

Китайская компания iSpace объявила о первом закрытии инвестиционного раунда E объёмом около $148 миллионов. Деньги, по данным китайского финансового издания STCN, поступили от инвестиционных подразделений, аффилированных с государственными банками КНР — тенденция, запущенная сигналом центрального правительства о стратегической важности коммерческого космоса. В феврале 2026 года iSpace уже привлекла рекордные $729 миллионов в раунде D++, доведя общий объём финансирования более чем до $877 миллионов.

Средства направляются на 4 цели: доработку и серийное производство ракеты Hyperbola-3, выпуск метан-кислородного двигателя Focus-2, инфраструктуру пусков и морской посадки, а также предварительные исследования по тяжёлой ракете. Hyperbola-3 — двухступенчатый носитель высотой 69 метров с заявленной полезной нагрузкой 8 500 кг на низкую орбиту в возвращаемом режиме и 13 400 кг в одноразовом. Первый запуск с попыткой возврата первой ступени запланирован до конца 2026 года.

Источник: iSpace

В августе 2025 года компания спустила на воду 100-метровое судно «Межзвёздное возвращение» шириной 42 метра, спроектированное для приёма возвращаемых ступеней Hyperbola-3 и других средних и тяжёлых ракет. Это второй элемент китайской морской посадочной инфраструктуры: в июле 2026 года другая платформа с сеткой-улавливателем уже поймала первую ступень Long March 10B.

iSpace вошла в историю в июле 2019 года как первая китайская частная компания, достигшая орбиты — на твёрдотопливной ракете Hyperbola-1. Однако с тех пор та совершила лишь 8 полётов, из которых 4 были аварийными. Конкуренция уплотняется: Landspace уже летает на Zhuque-3, CAS Space вывела Kinetica-2, Space Pioneer пыталась запустить Tianlong-3. Все борются за контракты на китайские мегасозвездия. iSpace планирует выйти на STAR Market во второй половине 2027 года, после дебюта Hyperbola-3.