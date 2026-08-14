Космические силы США выделили $50 млн на «пращу» для спутников: Space Kinetic будет запускать их центрифугой

Система Whirlwind будет раскручивать микроспутники на борту базового аппарата и выбрасывать их на высокой скорости, без расхода топлива на начальный импульс, после чего аппарат самостоятельно выходит на нужную орбиту

Космические силы США выделили стартапу Space Kinetic контракт OTA на $50 миллионов на разработку системы Whirlwind — платформы, которая разгоняет и запускает микроспутники с борта базового аппарата, не расходуя топливо на начальный импульс.

Идея, по словам CEO Райана Салливана, восходит к праще: электромеханическая система раскручивает полезную нагрузку в центрифуге и выбрасывает её на высокой скорости, после чего та уже на собственных двигателях добирается до нужной орбиты или цели. Центробежное ускорение позволяет обойти ограничения ракетного уравнения — основную часть изменения скорости обеспечивает механика, а не химия.

Источник: Space Kinetic

Носитель Whirlwind не зависит от типа полезной нагрузки и орбитального режима. Компания называет среди возможных сценариев разведку, связь, научные зонды и инспекцию космического мусора. Но главная ставка — на «дроновую экономику» в космосе: если спутник достаточно дёшев, его полезный срок жизни может измеряться минутами, а не годами. Концепция attritable payload — расходуемой нагрузки, с заложенным «сроком годности», — прямо противоположна традиционному подходу с многолетними миссиями и многомиллионными аппаратами.

Space Kinetic уже получила многомиллионный контракт от DARPA на адаптацию архитектуры для асимметричной противоракетной обороны и была отобрана в программу SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge. Компания выросла до 50 сотрудников, имеет лабораторию прототипирования в Альбукерке и открывает офис в Эль-Сегундо.

Даты первого орбитального теста пока нет — идёт наземная отработка технологии и переговоры с партнёрами по интеграции.