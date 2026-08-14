Firefly впервые заработала больше $100 млн за квартал: выручка выросла на 659% за год

Firefly Aerospace опубликовала результаты второго квартала 2026 года и впервые в истории преодолела отметку в $100 миллионов квартальной выручки, зафиксировав $117,7 миллиона — рост 45,5% к предыдущему кварталу и 659% к тому же периоду прошлого года. Финансовый директор Даррен Ма сообщил, что 95% выручки второго полугодия уже законтрактовано, а годовой прогноз составляет от $420 до $450 миллионов.

Портфель заказов достиг рекордных $1,5 миллиарда долларов.

Ключевой контракт квартала — продление многоцелевого соглашения с Lockheed Martin на 2 года: до 25 пусков ракеты Alpha в период до 2031 года. В рамках партнёрства компании изучат морские пуски с платформы Seagate Space для задач национальной безопасности. Носитель проходит модернизацию: версия Alpha Block II получит удлинение на 2,1 метра, батареи и авионику собственного производства, усиленные углекомпозитные конструкции и оптимизированные баки. Первый полёт Block II в конфигурации Flight 8 сдвинут на четвёртый квартал. В компании не подтвердили, сохраняется ли план 12 пусков Alpha на 2027 год.

Источник: Sean Parker / Firefly Aerospace

Параллельно дочерняя SciTec, купленная в конце 2025 года, выиграла контракт на $93,7 миллиона от Космического командования США на оцифровку наземных радаров предупреждения о ракетном нападении — программа Ground Based Radar Digitization. SciTec стала одним из трёх победителей наряду с Raytheon ($309,5 миллиона) и Wildstar ($20,2 миллиона), и будет конкурировать за общую архитектуру модернизации.

Однако рост даётся дорого. Чистый убыток увеличился до $92,3 миллиона долларов, свободный денежный поток ушёл в минус $106,3 миллиона. Компания провела доразмещение акций на $181,6 миллиона и закончила квартал с ликвидностью $940,3 миллиона, включая $635,3 миллиона в денежных средствах и краткосрочных инвестициях. На сегодняшний день рынок оценивает Firefly как растущую компанию с государственным и оборонным якорем, готовую тратить на расширение, но ещё не вышедшую в операционную прибыль.