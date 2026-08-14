«Почта России» хочет открывать ПВЗ маркетплейсов у себя в отделениях

«Почта России» предложила снять законодательные ограничения и разрешить работу в её отделениях самозанятых, не являющихся сотрудниками. Это позволит открыть в почтовых отделениях пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Сейчас в почтовых отделениях выдавать заказы маркетплейсов могут только сотрудники «Почты России», а размещение ПВЗ ограничено нормативными актами. Это сделано для соблюдения тайны почтовой связи. При этом размещение ПВЗ в отделениях «Почты» экономически целесообразнее отдельно стоящего ПВЗ, отметил собеседник агентства. Поэтому «Почта России» предложила снять эти ограничения и разрешить привлечение самозанятых.

Предложение уже обсуждалось Минэкономразвития, Минцифры и самой «Почтой России», но министерства решили, что идея требует детальной проработки. На данный момент окончательное решение по этому вопросу не принято, сообщил источник. В июле президент России подписал закон о поддержке «Почты России», который предполагает появление новых источников финансирования.