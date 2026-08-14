Samsung улучшила работу Galaxy S26: вышла One UI 9 Beta 5 с пачкой исправлений

Samsung начала распространение One UI 9 Beta 5 для серии Galaxy S26. Обновление с номером сборки ZZH6 сосредоточено преимущественно на исправлении обнаруженных ошибок и повышении стабильности системы.

Разработчики устранили проблему с зависаниями приложений и появлением белого экрана в отдельных разделах настроек. Также была улучшена работа виджета камеры на экране блокировки: ранее он мог запускаться медленно или отображать черный экран.

Исправления затронули и интерфейс. В приложении «Телефон» скорректировано отображение нижней плавающей панели, а в «Моих файлах» устранена ошибка с временным появлением пустого экрана при открытии списка последних файлов. Кроме того, исправлена проблема, из-за которой ярлыки размером 1×1 не добавлялись в нижнюю панель главного экрана.

В редакторах видео и фотографий устранены смещение области предварительного просмотра и мерцание изображения. Обновление также исправляет периодическое мерцание экрана в некоторых сценариях. Отдельно Samsung доработала работу Wi-Fi, устранив ошибки подключения и повысив стабильность соединения.