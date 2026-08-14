Представлены роботы-пылесосы Roborock P30 Pro и G30S Ultra с мойкой горячей водой

Компания Roborock выпустила в Китае новые роботы-пылесосы P30 Pro и G30S Ultra, ориентированные на автоматическую сухую и влажную уборку. Для обеих новинок доступны версии с резервуаром для воды и системой двойной подачи воды.

Оба устройства имеют корпус толщиной 8,98 см. Roborock G30S Ultra оснащен системой влажной уборки с нагревом воды до 75 °C и обеспечивает мощность всасывания до 41 000 Па. У P30 Pro этот показатель составляет 40 000 Па, при этом модель поддерживает влажную уборку водой до 60 °C, мойку ролика водой температурой до 100 °C и горячую сушку при 63 °C.

В роботах используется система мойки под давлением Stone Hot Wave. Она оснащена валиком диаметром 270 мм и рассчитана на обработку ткани горячей водой. Заявленный уровень самоочистки и стерилизации достигает 99,99%. Основные элементы модуля влажной уборки можно быстро снять для обслуживания, включая доступ к резервуарам чистой и грязной воды.

За навигацию отвечает система распознавания препятствий на базе ИИ, способная идентифицировать более 300 типов объектов. Роботы распознают мебель, игрушки и животных, корректируя траекторию движения. Кроме того, используется языковая модель RRMind GPT с поддержкой естественных команд. Режим Pet Mode 3.0 позволяет обнаруживать домашних животных, быстро находить их и автоматически делать фотографии.

Цены на Roborock P30 Pro начинаются с 4299 юаней за версию с резервуаром для воды и достигают 4699 юаней за вариант с водоструйной системой. G30S Ultra стоит 5499 юаней в базовой конфигурации и 5999 юаней в версии с внешней водонепроницаемой системой.