Telegram-бот «Дайвинчик» заблокировали в Казахстане

Алатауский районный суд Алматы постановил запретить работу популярного сервиса знакомств «Дайвинчик» в Telegram. С соответствующим заявлением в суд обратилась районная прокуратура.

Основанием для блокировки стало отсутствие эффективного механизма проверки возраста пользователей. По данным прокуратуры, сервисом пользовались несовершеннолетние, а его использование, как установили правоохранители, было связано с реальными преступлениями.

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«Дайвинчик» появился как паблик во «ВКонтакте», а позднее превратился в бесплатного чат-бота, доступного в Telegram, «ВКонтакте» и «Макс». Сервис предназначен для знакомств и общения пользователей.

В России «Дайвинчик» уже включен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В июле ФСБ заявила, что бот использовался украинскими спецслужбами для вербовки российских подростков. После этого Следственный комитет выступил за его блокировку.