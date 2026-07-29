Павла Дурова объявили в международный розыск: ФСБ выдвинула обвинения против основателя Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск, как пишут РИА Новости. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

Дурову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьей 205.1 (содействие террористической деятельности). ФСБ России

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По информации ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и ботов, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических акций на территории России, а также для организации кибермошенничества. В ведомстве заявили, что эти действия привели к многочисленным человеческим жертвам и многомиллиардному материальному ущербу.

Telegram был создан Павлом Дуровым в 2013 году и сегодня остается одним из крупнейших мессенджеров в мире. По данным, приведенным в сообщении, ежемесячная аудитория сервиса превышает один миллиард активных пользователей. На момент публикации представители Telegram и сам Павел Дуров публично не комментировали решение российских властей.